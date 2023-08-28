«Ростех Арена» выделяет 4,1 млн рублей на экран вокруг поля

«Ростех Арена» выделяет 4,1 млн рублей на экран вокруг поля
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград

«Ростех Арена» в Калининграде планирует приобрести светодиодный борт по периметру футбольного поля. Стартовая цена контракта — 4,1 млн рублей.

«Это спортивный светодиодный борт, устанавливаемый вокруг футбольного поля для отображения игровой и рекламной информации на футбольных матчах. В цену монтажа входит стоимость самого борта и сопутствующего оборудования», — пояснили «Новому Калининграду» представители «Ростех Арены».

Согласно опубликованным на сайте госзакупок документам, общая длина борта составит не менее 32 метров, а количество модулей — 56 штук. Срок выполнения работ — не более 60 дней с даты заключения договора. Подвести итоги аукциона планируется 6 сентября.

Напомним, 6 августа стадион «Калининград» официально переименовали в «Ростех Арену». Госкорпорация «Ростех» купила права на название спортивного сооружения. Точную сумму сделки директор стадиона Владимир Савин в интервью «Новому Калининграду» озвучить отказался. «Финансовые детали я не могу раскрывать. Могу сказать, что это значительная сумма, которая поможет стадиону в эксплуатации и развитии. Мы рассчитываем на долгосрочное сотрудничество», — отметил он.


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter