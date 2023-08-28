«Ростех Арена» выделяет 4,1 млн рублей на экран вокруг поля

«Ростех Арена» в Калининграде планирует приобрести светодиодный борт по периметру футбольного поля. Стартовая цена контракта — 4,1 млн рублей.

«Это спортивный светодиодный борт, устанавливаемый вокруг футбольного поля для отображения игровой и рекламной информации на футбольных матчах. В цену монтажа входит стоимость самого борта и сопутствующего оборудования», — пояснили «Новому Калининграду» представители «Ростех Арены».

Согласно опубликованным на сайте госзакупок документам, общая длина борта составит не менее 32 метров, а количество модулей — 56 штук. Срок выполнения работ — не более 60 дней с даты заключения договора. Подвести итоги аукциона планируется 6 сентября.

Напомним, 6 августа стадион «Калининград» официально переименовали в «Ростех Арену». Госкорпорация «Ростех» купила права на название спортивного сооружения. Точную сумму сделки директор стадиона Владимир Савин в интервью «Новому Калининграду» озвучить отказался. «Финансовые детали я не могу раскрывать. Могу сказать, что это значительная сумма, которая поможет стадиону в эксплуатации и развитии. Мы рассчитываем на долгосрочное сотрудничество», — отметил он.