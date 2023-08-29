Дорогу на Железнодорожной закрыли до 4 сентября

Восстановительные работы на участке коллектора по ул. Железнодорожной продлятся до 4 сентября. Об этом сообщила пресс-служба администрации Калининграда со ссылкой на «Водоканал».



«Как пояснили в комитете развития дорожно-транспортной инфраструктуры, для исключения движения по аварийному участку ул. Железнодорожной при следовании к заводу „Янтарь“ автобусы после 1-го эстакадного моста сворачивают с Ленинского проспекта на ул. Портовую и далее следуют по маршруту. В обратном направлении с Портовой поворачивают на Ленинский проспект, разворачиваются у Южного вокзала и далее двигаются по своему маршруту», — указано на сайте.