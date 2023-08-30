Мэрия Калининграда намерена приостановить строительство кампуса БФУ имени Канта

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал о сбросе стоков в Гагаринский ручей со стройки кампуса БФУ имени Канта. Проблему загрязнения водоема глава региона озвучил во вторник, 29 августа, в ходе оперативного совещания в правительстве области и попросил прокомментировать ее главу администрации Калининграда Елену Дятлову.



«Вчера БФУ снова сделало выброс в ручей Гагаринский, — пояснила Дятлова. — Я лично разговаривала с заместителем ректора. Мы готовим письмо, за строительством надзирает структура Ростехнадзора. Это не мы. Мы делаем обращение с просьбой приостановки строительства до принятия решения...»

Когда губернатор напомнил, что вопрос уже должен быть решен, Дятлова продолжила.

«Очистные сооружения были предусмотрены в проекте, — ответила она. — Мы тампонировали водовыпуски. Последний тампонаж мы сделали на прошлой неделе, потому что они кинули новые трубы».

Дятлова добавила, что 29 августа она напишет официальное письмо для приостановки строительства «до решения проблемы». Алиханов в свою очередь пообещал довести эту информацию до руководства университета через министра строительства и ЖКХ Калининградской области Сергея Черномаза.

«В проекте все есть, не знаю, есть ли в смете, — добавил Алиханов. — Есть у них все эти очистные».