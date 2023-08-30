«КалининградТеплосети» выделили 60 млн рублей на погашение долгов

«КалининградТеплосети» выделили 60 млн рублей на погашение долгов
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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«КалининградТеплосеть» получила из резервного фонда региона 60 млн рублей на погашение долгов. Об этом во вторник, 29 августа, во время оперативного совещания сообщил главе администрации Калининграда Елене Дятловой губернатор Антон Алиханов.

«Елена Ивановна, я подписал только что распоряжение о выделении 60 млн рублей из резервного фонда на оплату долгов „КалининградТеплосети“, — сообщил глава региона. — Это то, о чем вы просили. Я так понимаю, что дальнейшие какие-то шаги у нас будут урегулированы в поправках. Сергей Валерьевич Черномаз (министр строительства и ЖКХ Калининградской области — прим. „Нового Калининграда“) работает не только над городскими проблемами, но и над проблемами других муниципалитетов. Мы должны, как и в предыдущие годы, заходить в сезон с минимальным уровнем долгов перед ресурсоснабжающими организациями, а желательно вообще без них».

Напомним, что в начале августа пресс-служба «Калининградтеплосети» сообщила, что калининградцы задолжали за отопление более 1,4 млрд рублей. Уточнялось, что 85,4% общей суммы задолженности — это долги физических лиц за жилые помещения (1 217 млн. руб.); 0,6 % — долг предприятий и организаций бюджетной сферы (8 млн. руб.); 12,7 % — долг собственников и арендаторов нежилых помещений (182 млн. руб.); 1,3 % — долг управляющих организаций и застройщиков (19 млн. руб.).

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