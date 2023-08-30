Прокуратура: районная больница в Багратионовске задолжала поставщикам 2,2 млн руб.

ГБУЗ КО «Багратионовская центральная районная больница» задолжала поставщикам более двух млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.



В ходе проверки установлено, что районная больница заключила контракты с предпринимателями на поставку медицинских изделий, продуктов питания и оказание услуг.

«В нарушение требований закона и условий договоров, расчет с хозяйствующими субъектами заказчиком своевременно и в полном объеме не произведен, задолженность превышает 2,2 млн рублей», — говорится в релизе ведомства.

Прокурор Багратионовского района внес представление руководителю учреждения здравоохранения с требованием погасить долги перед поставщиками.