В Калининграде вводят новый автобусный маршрут №33

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В Калининграде с 1 сентября вводят новый автобусный маршрут № 33. Об этом сообщает горадминистрация в своем официальном телеграм-канале.

«Автобус № 33 свяжет через Северный и Южный вокзалы спорткомплекс „Янтарный“ на Сельме с районом Онкоцентра», — уточняют чиновники. Ожидается, что на линию будет выходить 10 бортов, интервал движения между которыми составит 20-25 минут.

Помимо этого, уточняется что с сентября автобус № 39 скорректирует свою траекторию: на Октябрьском острове он будет ходить по Парадной набережной. 

Ранее бластные власти заявили, что пересматривают маршрутную сеть пригородного сообщения с Калининградом. По словам министра развития инфраструктуры региона Евгении Кукушкиной, обсуждались маршруты из Калининграда по всему Гурьевскому округу — в частности, в такие населенные пункты как Ласкино, Новое Голубево. Она добавила, что планируется запустить автобус большого класса по маршруту № 33 до поселка Родники, а также продлить вот этот 75-й маршрут как раз уже до поселка Низовье, причем он должен тоже проходить через поселок Родники.



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