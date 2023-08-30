В Калининграде вводят новый автобусный маршрут №33

В Калининграде с 1 сентября вводят новый автобусный маршрут № 33. Об этом сообщает горадминистрация в своем официальном телеграм-канале.



«Автобус № 33 свяжет через Северный и Южный вокзалы спорткомплекс „Янтарный“ на Сельме с районом Онкоцентра», — уточняют чиновники. Ожидается, что на линию будет выходить 10 бортов, интервал движения между которыми составит 20-25 минут.

Помимо этого, уточняется что с сентября автобус № 39 скорректирует свою траекторию: на Октябрьском острове он будет ходить по Парадной набережной.

Ранее бластные власти заявили, что пересматривают маршрутную сеть пригородного сообщения с Калининградом. По словам министра развития инфраструктуры региона Евгении Кукушкиной, обсуждались маршруты из Калининграда по всему Гурьевскому округу — в частности, в такие населенные пункты как Ласкино, Новое Голубево. Она добавила, что планируется запустить автобус большого класса по маршруту № 33 до поселка Родники, а также продлить вот этот 75-й маршрут как раз уже до поселка Низовье, причем он должен тоже проходить через поселок Родники.