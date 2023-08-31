Бастрыкин поручил доложить ему о результатах проверки полигона в Ельняках

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о результатах проверки «по факту ненадлежащей эксплуатации мусорного полигона в Калининградской области». Об этом сообщается в Telegram-канале Информационного центра СКР. В региональном управлении ведомства «Новому Калининграду» уточнили, что речь идет о полигоне у поселка Ельняки Гвардейского округа.



Как отметили в СК, в СМИ появилась информация о несогласии жителей региона с результатами процессуальной проверки. «Сообщается, в частности, о возможных экологических проблемах, связанных с такой организацией работы указанного полигона», — говорится в сообщении Информационного центра.

Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Дмитрию Бочарову представить доклад о результатах проверки и установленных обстоятельствах. МУП «Радуга», которое выступает оператором полигона рядом с поселком Ельняки, оказалось недоступно для комментариев. Глава администрации Гвардейского округа Максим Коломиец на просьбу «Нового Калининграда» прокомментировать ситуацию с проверкой Следственного комитета попросил направить письменный запрос.

В мае председатель Следственного комитета России поручал провести проверку по факту пожара на мусорном полигоне под Гвардейском. В июне областное минприроды сообщило, что мусорные полигоны возле поселка Ельняки и в районе поселка Круглово в Зеленоградском округе закрыли. В ведомстве также заявили о планах провести рекультивацию объектов.