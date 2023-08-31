Часть руин замка Прейсиш-Эйлау лишают статуса объекта культурного наследия

Руины замка Прейсиш-Эйлау и примыкающий к ним культурный слой XIV — начала XX веков исключают из перечня объектов культурного наследия Калининградской области. Информация об этом была размещена на официальном сайте правовых актов.



«Признать утратившим силу приказ [...] «О включении выявленного объекта археологического наследия „Руины замка Прейсиш-Эйлау“ и участок культурного слоя XIV- начала XX века», — указано в документе за подписью главы службы государственной охраны объектов культурного наследия Евгений Маслова.

Руководитель службы пояснил «Новому Калининграду», что была нарушена процедура во время регистрации руин как выявленного объекта археологического наследия. После того, как несоответствия будут устранены, объекту будет возвращен охранный статус, сказал он. «Все будет строго по букве закона. Археолог должен получить открытый лист в МК РФ (Министерство культуры Российской Федерации Федерации - прим. "Нового Калининграда"), уведомить нас о начале работ не позднее чем за 5 дней, направить нам на регистрацию открытый лист. Потом не позднее 10 дней (а не 30 лет) после выявления памятника археологии направить нам заявление для постановки на учет,» — сказал Маслов.

При этом само сохранившееся здание цитадели (форбурга) рыцарского замка не теряет статуса объекта культурного значения.

Ранее у замка Прейсиш-Эйлау появился инвестор, сейчас проводятся восстановительные и противоаварийные работы. Новые хозяева здания планируют разместить в нем мультифункциональное пространство с гостиницами, рестораном. выставочными залами и концертной площадкой.