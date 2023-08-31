«Россия» ставит на рейсы Калининград — Москва самолеты большей вместимости

Авиакомпания «Россия» начала выполнять рейсы из Калининграда в Москву и обратно на лайнерах большей вместимости. Как сообщает пресс-служба перевозчика, полеты проходят на воздушных судах «Боинг 737-900», рассчитанных на 215 мест.



«Поступление в парк лайнеров увеличенной пассажировместимости позволит удовлетворить повышенный спрос на авиаперевозки по этому маршруту», — отмечается в сообщении.

Рейсы на самолетах большей вместимости выполняются из Калининграда в Шереметьево и обратно дважды в день. «Увеличение частоты полетов группы „Аэрофлот“ позволит большему количеству пассажиров спланировать путешествие, а жителям региона воспользоваться широкой маршрутной сетью авиакомпании и выбрать стыковочные рейсы из столичного аэропорта Шереметьево по всей России», — отметили в пресс-службе «России».

В апреле авиакомпания открыла сезонные полеты в Калининградскую область из Москвы и увеличила частоту полетов из Санкт-Петербурга. Ранее рейсы выполнялись на воздушных судах «Суперджет 100», рассчитанных на 75 мест эконом-класса и 12 — бизнес-класса.

Власти региона заявляли, что для снижения стоимости перевозок в региональном правительстве необходимо расширять провозные мощности. «Калининградская область — растущее в плане пассажирских перевозок направление. Нам необходимо просто большее количество самолетов», — сказал в апреле губернатор Антон Алиханов. В начале июля спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил депутатам поставить вопрос о выделении дополнительных самолетов перед Минтрансом РФ.