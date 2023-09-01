Число заболевших «болезнью легионеров» в Польше выросло до 158

Количество инфицированных легионеллой в Польше возросло до 158, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на начальника Жешувской районной санитарно-эпидемиологической станции Яромира Слончка.

По его словам, больше всего больных в Жешуве (106) и в Жешувском районе (36). Всего от легионеллёза скончались 18 человек. Среди них девять женщин и девять мужчин в возрасте 55-98 лет.

В санинспекции считают, что источник заражения находился в водопроводе. На прошлой неделе в Жешуве проводили дезинфекцию водопроводов, добавляя в воду увеличенное количество хлора. Дело о вспышке «болезни легионеров» расследует Агентство внутренней безопасности Польши.

Впервые легионеллёз выявили в США в 1976 году среди участников съезда Американского легиона — организации ветеранов боевых действий, которая была создана после окончания Первой мировой войны. «Попадая в дыхательные пути, бактерия вызывает заболевание с симптомами гриппа и приводит к воспалению лёгких. Вакцины для предотвращения легионеллёза не существует, однако ранний диагноз и лечение определенными антибиотиками могут снизить тяжесть заболевания и осложнений», — пишут РИА «Новости».


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