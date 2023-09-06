В детском саду в Варшаве обнаружили возбудитель «болезни легионеров»

В Варшаве в государственном детском саду обнаружили возбудитель легионеллы, так называемой «болезни легионеров». Об этом сообщает новостной портал onet.pl.

«Проведенные анализы воды на наличие бактерий легионеллы показали положительный результат. Детский сад тесно сотрудничает с Санитарной инспекцией и выполняет ее рекомендации», — сообщили в учреждении. В заявлении подчеркивается, что легионеллой нельзя заразиться от больного человека или даже при употреблении зараженной воды. «Заражение происходит только при вдыхании загрязненного водного аэрозоля», — уточняется в сообщении.

Департамент здравоохранения не стал закрывать детсад, но дал ряд рекомендаций. В частности, в садике закроют на 7 дней и продезинфицируют душевые.

На сегодняшний день в Польше зарегистрировано 166 подтвержденных случаев заражения легионеллой. Умер 21 человек с подтвержденной инфекцией Legionella pneumophila. У всех умерших были сопутствующие заболевания.