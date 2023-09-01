В Багратионовске восстанавливают крышу замка Прейсиш-Эйлау

В Багратионовске восстанавливают крышу форбурга замка Прейсиш-Эйлау, сообщается на странице проекта «Вконтакте».

«У нас активно ведутся работы в форбурге и мы уже закрываем крышу основного флигеля — очень важный этап в процессе сохранения замка! Это значит, что в здание перестанут попадать осадки и ему будут не страшны коварные ливни и снег», — говорится в публикации.

По словам представителей инвестора, скат кровли соответствует историческому. «Он довольно крутой. Обычно скатные кровли более пологие, и под ними помещается либо чердак, либо мансарда. А в нашем случае крыша занимает почти половину здания», — отмечается на странице замка.

В 2022 году петербургская компания «ГринАртДевелопмент» приобрела форбург замка Прейсиш-Эйлау в Багратионовске за 7,6 млн рублей. Весной этого года на территории начались противоаварийные работы. По задумке инвесторов, Прейсиш-Эйлау должен стать мультифункциональным пространством с гостиницей, рестораном, выставочными залами и концертной площадкой.