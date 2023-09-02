Набережную в Гвардейске планируют благоустроить в 2024 году, сообщил глава администрации муниципального округа Максим Коломиец в комментариях на странице группы «Башни Востока» «ВКонтакте».

«Планируем комплексные работы по расчистке территории Набережной от поросли, облицовочные работы подпорных стен в границах Набережной, освещение, установку дополнительных лавочек, урн и туристической навигации на следующий год. Проект подготовлен, осмечен. Планируем направить на конкурс, проводимый Министерством по культуре и туризму, до 29 сентября», — написал Максим Коломиец.

В 2021 году министр по культуре и туризму Андрей Ермак заявлял, что набережную в Гвардейске необходимо реконструировать параллельно с проектом по развитию территории Тапиау. Инвестором замка выступает генеральный директор московской компании «Элмонт» Игорь Билоус. Региональные власти одобрили льготный кредит на ревитализацию Тапиау размером 600 млн рублей (50% суммы предоставляются на возвратной основе, 50% — на безвозвратной). Общая сумма инвестиций в восстановление замка и его обустройство оценивается в 2,5 млрд рублей.