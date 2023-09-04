Гидрометцентр: август в России стал самым теплым с 1891 года

Август 2023 года стал самым теплым в России по итогам наблюдений с 1891 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.



По его данным, прошедшее лето в целом стало самым жарким в истории регулярных наблюдений на Северном полушарии. Средняя летняя температура на территории азиатской части России в 2023 году также стала самой высокой. Кроме того, температура за лето побила рекорды в Северной Африке и Канаде.

«Если говорить о всей России, то температура этим летом занимает третье место, теплее у нас было лето 2016 и 2021 годов. Добавлю, что явление Эль-Ниньо во второй половине года приведет к тому, что средняя глобальная температура повысится», — пояснил метеоролог.

В начале июля Всемирная метеорологическая организация заявила, что во втором полугодии 2023 года с вероятностью 90% на Земле установится природный феномен Эль-Ниньо. Это явление происходит в среднем один раз в период от 2 до 7 лет и обычно длится от 9 до 12 месяцев. Оно связано с повышением температуры воды в центральной и восточной тропической частях Тихого океана.

По данным метеорологов, в Калининградской области самая высокая температура — 34.4°C — была зафиксирована 15 августа. Вместе с тем август 2023 года занял третье место по количеству выпавших осадков за все время инструментальных наблюдений в Калининграде — с 1947 года. В регионе выпало 199 мм осадков, что составляет 218% от нормы.