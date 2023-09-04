Гидрометцентр: август в России стал самым теплым с 1891 года

Все новости по теме: Стихия

Август 2023 года стал самым теплым в России по итогам наблюдений с 1891 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По его данным, прошедшее лето в целом стало самым жарким в истории регулярных наблюдений на Северном полушарии. Средняя летняя температура на территории азиатской части России в 2023 году также стала самой высокой. Кроме того, температура за лето побила рекорды в Северной Африке и Канаде.

«Если говорить о всей России, то температура этим летом занимает третье место, теплее у нас было лето 2016 и 2021 годов. Добавлю, что явление Эль-Ниньо во второй половине года приведет к тому, что средняя глобальная температура повысится», — пояснил метеоролог.

В начале июля Всемирная метеорологическая организация заявила, что во втором полугодии 2023 года с вероятностью 90% на Земле установится природный феномен Эль-Ниньо. Это явление происходит в среднем один раз в период от 2 до 7 лет и обычно длится от 9 до 12 месяцев. Оно связано с повышением температуры воды в центральной и восточной тропической частях Тихого океана.

По данным метеорологов, в Калининградской области самая высокая температура — 34.4°C — была зафиксирована 15 августа. Вместе с тем август 2023 года занял третье место по количеству выпавших осадков за все время инструментальных наблюдений в Калининграде — с 1947 года. В регионе выпало 199 мм осадков, что составляет 218% от нормы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter