В топ-5 предложений авто с пробегом в Калининградской области вошли только европейские марки

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Среди подержанных автомобилей иностранных марок, которые наиболее часто выставляли на продажу летом 2023 года в Калининградской области, оказались только европейские модели. Статистику спроса и предложения в этом сегменте проанализировали эксперты «Авито Авто».

По данным платформы, за последние 3 месяца в регионе среди иномарок с пробегом чаще всего выставляли на продажу Volkswagen Passat. Доля модели в сегменте составила 3,6%, а средняя цена — порядка 900 тыс. рублей. Второе место по количеству объявлений о продаже на «Авито» в Калининградской области занимает BMW 5 серии со средней стоимостью 475 тыс. рублей. Замыкает тройку Mercedes-Benz E-класса (750 тыс. рублей). В топ-5 вошли также Volkswagen Golf и Audi 100.

В целом спрос на автомобили иностранных брендов за июнь-август вырос в регионе на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля подержанных иномарок в структуре предложения авто с пробегом в регионе летом 2023 года составила 97,4%, а средняя цена — 720 тыс. рублей, сообщает пресс-служба платформы.

Ранее стало известно, что предложение авто с пробегом из-за рубежа в Калининградской области выросло на 99%.

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