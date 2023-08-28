Предложение авто с пробегом из-за рубежа в Калининградской области выросло на 99%

В июне-июле 2023 года на «Авито Авто» в Калининградской области появилось на 99,2% больше объявлений о продаже автомобилей с пробегом из-за рубежа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Данные приводит пресс-служба онлайн-платформы.



Покупательский интерес к «заграничным» подержанным автомобилям в регионе, по данным «Авито Авто», за год увеличился на 90,7%.

Средняя цена таких авто в июне-июле 2023 составила порядка 2,6 млн рублей, а их доля в общей структуре авто с пробегом на платформе — 0,8%.

Самыми предлагаемыми брендами авто в этом сегменте в Калининградской области стали BMW, Peugeot, Volkswagen, Mercedes-Benz и Opel.

Самая популярная для ввоза из-за рубежа модель среди жителей региона, по данным платформы, — Peugeot 3008. Также спросом пользуются BMW 5 серии, Opel Grandland X, Peugeot 5008, BMW X3.

Как сообщалось ранее, среди новых автомобилей в Калининграде чаще всего предлагают китайские марки.