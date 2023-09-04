Проект реконструкции променада в Пионерском прошел госэкспертизу

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Проект реконструкции променада в Пионерском получил положительное заключение государственной экспертизы. Информация об этом опубликована в понедельник, 4 сентября, на сайте Единого реестра заключений.

Заключение экспертизы выдано на проектную документацию и результаты инженерных изысканий. Работы выполняли Западный проектно-изыскательский институт «Запводпроект» и Российский научно-исследовательский институт проблем мелиорации.

Протяженность променада в Пионерском должна составить 1,3 км. При этом ширина пешеходной зоны увеличится с существующих 3 м до ориентировочно 20 м. Планируется, что там также будет велодорожка и место для передвижения технологического транспорта.

Договор на разработку проекта реконструкции променада в Пионерском заключили с Западным проектно-изыскательским институтом «Запводпроект» в конце 2021 года. Сумма контракта составила 42,5 млн рублей.

В июле прошел госэкспертизу проект променада от Светлогорска до Пионерского, который разрабатывал тот же подрядчик. Протяженность этой набережной должна составить около 2,38 км.

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