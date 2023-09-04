Проект реконструкции променада в Пионерском прошел госэкспертизу

Проект реконструкции променада в Пионерском получил положительное заключение государственной экспертизы. Информация об этом опубликована в понедельник, 4 сентября, на сайте Единого реестра заключений.



Заключение экспертизы выдано на проектную документацию и результаты инженерных изысканий. Работы выполняли Западный проектно-изыскательский институт «Запводпроект» и Российский научно-исследовательский институт проблем мелиорации.

Протяженность променада в Пионерском должна составить 1,3 км. При этом ширина пешеходной зоны увеличится с существующих 3 м до ориентировочно 20 м. Планируется, что там также будет велодорожка и место для передвижения технологического транспорта.

Договор на разработку проекта реконструкции променада в Пионерском заключили с Западным проектно-изыскательским институтом «Запводпроект» в конце 2021 года. Сумма контракта составила 42,5 млн рублей.