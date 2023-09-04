Проект реконструкции променада в Пионерском прошел госэкспертизу

Проект реконструкции променада в Пионерском получил положительное заключение государственной экспертизы. Информация об этом опубликована в понедельник, 4 сентября, на сайте Единого реестра заключений.
Заключение экспертизы выдано на проектную документацию и результаты инженерных изысканий. Работы выполняли Западный проектно-изыскательский институт «Запводпроект» и Российский научно-исследовательский институт проблем мелиорации.
Протяженность променада в Пионерском должна составить 1,3 км. При этом ширина пешеходной зоны увеличится с существующих 3 м до ориентировочно 20 м. Планируется, что там также будет велодорожка и место для передвижения технологического транспорта.
Договор на разработку проекта реконструкции променада в Пионерском заключили с Западным проектно-изыскательским институтом «Запводпроект» в конце 2021 года. Сумма контракта составила 42,5 млн рублей.В июле прошел госэкспертизу проект променада от Светлогорска до Пионерского, который разрабатывал тот же подрядчик. Протяженность этой набережной должна составить около 2,38 км.