Открытие движения по ул. Железнодорожной, где прорвало канализацию, отложили

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На участке коллектора по ул. Железнодорожной продолжаются восстановительные работы. Уже запущена правая ветка канализации. На левой сотрудники «Водоканала» проводят санацию, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда» в пресс-службе организации в понедельник, 4 сентября.

«Сегодня сотрудники ГИБДД будут осуществлять осмотр территории на ул. Железнодорожной. После чего будет принято решение о возможном частичном открытии движения и определены сроки», — пояснили в «Водоканале».

Движение по ул. Железнодорожной экстренно перекрыли 28 августа от улицы Портовой до улицы Суворова из-за аварии на канализационном коллекторе. Завершить работы ранее обещали 4 сентября.

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