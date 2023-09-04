Открытие движения по ул. Железнодорожной, где прорвало канализацию, отложили

На участке коллектора по ул. Железнодорожной продолжаются восстановительные работы. Уже запущена правая ветка канализации. На левой сотрудники «Водоканала» проводят санацию, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда» в пресс-службе организации в понедельник, 4 сентября.



«Сегодня сотрудники ГИБДД будут осуществлять осмотр территории на ул. Железнодорожной. После чего будет принято решение о возможном частичном открытии движения и определены сроки», — пояснили в «Водоканале».

Движение по ул. Железнодорожной экстренно перекрыли 28 августа от улицы Портовой до улицы Суворова из-за аварии на канализационном коллекторе. Завершить работы ранее обещали 4 сентября.