Облвласти насчитали генподрядчику онкоцентра неустойку в 800 млн рублей за срыв сроков

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Генеральный подрядчик онкоцентра в посёлке Родники Гурьевского района,ООО «Пэтруско», получил новую претензию от областных властей. Согласно документам, опубликованным на сайте госзакупок, компания должна заплатить неустойку за срыв сроков строительства объекта в размере порядка 814 млн рублей.

Как утверждается в претензии, подрядчик исполнил обязательства на сумму 803,7 млн рублей. Фактически оплачено 2,7 млрд рублей при общей стоимости работ 4,6 млрд. Контракт от 30.04.2020, согласно документам, должен быть исполнен к 30 сентября текущего года.

Заказчик предлагает подрядчику перечислить средства в течение 10 дней. В случае отказа ООО «Пэтруско» вновь грозит суд.

В предыдущей претензии, предъявленной генподрядчику 7 июля, размер неустойки составлял более 474 млн рублей.

4 сентября на стройплощадке онкоцентра побывал губернатор Калининградской области Антон Алиханов, о чём он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Идёт приёмка помещений (замечания выявляют, подрядчик их оперативно устраняет), пуско-наладочные работы по всем инженерным системам тоже в разгаре. <...> К началу октября организуем демонстрацию объекта для СМИ и познакомим будущих сотрудников с их новым учреждением», — отметил глава региона.

В августе было объявлено о закупке компьютеров и оргтехники для учреждения на сумму более 58 млн рублей, в июне — о завершении поставки медоборудования. В апреле для онкоцентра заказали медицинскую мебель. В марте Минздрав сообщил о заполнении кадрового резерва учреждения более чем на 70%.

Онкоцентр строится с 2018 года.

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