Таможня: пассажир автобуса «Калининград — Варшава» пытался вывезти из РФ ценную икону

Пассажир рейсового автобуса «Калининград — Варшава» пытался вывезти из РФ икону, признанную культурной ценностью. Об этом сообщает пресс-служба областной таможни.

Автобус следовал через погранпереход Багратионовск — Безледы. Во время досмотра на российской стороне в багаже у гражданина РФ, постоянно проживающего в Германии, обнаружили икону двадцатого века. При этом мужчина не заявлял о наличии у него товаров, подлежащих декларированию.

«Экспертиза показала, что это — бывшая в употреблении меднолитая икона „Спас Благое Молчание с избранными святыми“, созданная в России в первой половине XX века, то есть более 50 лет назад. Согласно действующему законодательству, предмет является культурной ценностью и для его перемещения необходимо иметь разрешительный документ, выдаваемый Министерством культуры Российской Федерации», — пояснили в пресс-службе.

Сотрудники таможни изъяли икону. В отношении пассажира автобуса составили протоколы об административных правонарушениях по части 1 статьи 16.2 и статье 16.3 КоАП РФ — «Недекларирование» и «Несоблюдение запретов и ограничений на вывоз товаров с территории ЕАЭС».