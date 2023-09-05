Власти: летом на побережье Пионерского отдохнули 660 тыс. человек

4 сентября в Пионерском завершился купальный сезон. За летние месяцы там отдохнули 660 тыс. человек. Итоги сезона подвела на своей странице в соцсети «ВКонтакте» администрация Пионерского.



По её данным, пик посещений побережья в Пионерском пришелся на вторую неделю августа, за которую на местном пляже отдохнули 186 тысяч человек.

Максимальная зафиксированная температура воздуха в районе береговой полосы составила +33 градуса. Море прогрелось до +20.

Власти Пионерского отметили слаженную работу спасателей, главный итог которой — отсутствие жертв на воде. Первую медицинскую помощь получили за летние месяцы 74 человека. Также спасатели помогли найти близких 45 потерявшимся.

В Зеленоградске купальный сезон продлили до конца сентября.