Власти: летом на побережье Пионерского отдохнули 660 тыс. человек

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4 сентября в Пионерском завершился купальный сезон. За летние месяцы там отдохнули 660 тыс. человек. Итоги сезона подвела на своей странице в соцсети «ВКонтакте» администрация Пионерского.

По её данным, пик посещений побережья в Пионерском пришелся на вторую неделю августа, за которую на местном пляже отдохнули 186 тысяч человек.

Максимальная зафиксированная температура воздуха в районе береговой полосы составила +33 градуса. Море прогрелось до +20.

Власти Пионерского отметили слаженную работу спасателей, главный итог которой — отсутствие жертв на воде. Первую медицинскую помощь получили за летние месяцы 74 человека. Также спасатели помогли найти близких 45 потерявшимся.

В Зеленоградске купальный сезон продлили до конца сентября.

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