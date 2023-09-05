Мать вывезенной из Литвы в Калининградскую область девочки отправилась в РФ

Мать девочки, которую отец вывез из Литвы в Калининградскую область, отправилась в Россию, чтобы попытаться вернуть ребенка. Об этом пишет Delfi со ссылкой агентство ELTA.



«Мать отправилась в Россию и вместе со своими адвокатами прилагает все усилия, чтобы в кратчайшие сроки вернуть дочь под свою опеку», — сообщили в Национальном центре антикризисного управления (НЦАУ).

Как сообщалось ранее, 27 августа мужчина увез свою годовалую дочь из Литвы в Калининградскую область без согласия матери. Он пересек на лодке пограничную реку. В связи с похищением девочки в Литве было начато досудебное расследование.