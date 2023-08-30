В Литве заочно признали подозреваемым в похищении ребенка мужчину, вывезшего дочь в РФ

В Литве заочно признан подозреваемым в похищении ребенка и незаконном пересечении границы мужчина, который увез свою дочь в Калининградскую область. Как сообщает LRT, решение об этом приняла Клайпедская участковая прокуратура.



«Объявлен в розыск мужчина, похитивший ребенка и незаконно вывезший его на лодке в Россию, и решается вопрос об избрании в отношении него заочной меры пресечения без его участия», — сообщили в прокуратуре. По данным литовских СМИ, Россия отказывается выдать ребенка и мужчину, ссылаясь на то, что у него помимо литовского гражданства есть и российское.

Председатель общины литовцев в Калининграде Сигитас Шамборскис заявил, что информация о местонахождении младенца менялась очень быстро. Об этом пишет Delfi со ссылкой на издание Lrytas.lt. Шамборскис утверждает, что за день девочка успела побывать в больнице, у временных опекунов и вернуться к отцу.