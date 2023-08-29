В Литве мужчина похитил дочь, уплыв с ней на лодке в Калининградскую область

В Литве расследуют обстоятельства похищения годовалой девочки. Инцидент произошел в воскресенье, 28 августа. Как сообщает ТАСС, отец ребенка без согласия матери вывез дочь в Калининградскую область. По данным СМИ, он пересек на лодке пограничную реку.



Мать девочки обратилась в полицию. Как выяснилось, мужчина имеет двойное гражданство — Литвы и РФ. По словам директора национального антикризисного центра республики Вилмантаса Виткаускаса, это может стать проблемой для возврата ребенка. Он отметил, что если девочку не удастся вернуть по упрощенной процедуре, вопросом займутся МИД, министерства юстиции и социальной защиты.