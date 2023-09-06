Трусенёва: кабинеты ОБЖ переоснащаются, чтобы школьники понимали, что такое оружие

Школьников Калининградской области планируют обучать обращению с оружием и управлению беспилотниками. Об этом заявила министр образование региона Светлана Трусенева на радио «Комсомольская правда — Калининград» 6 сентября.

«[Нововведение этого года] — появление нового модуля в таком предмете, как „Основы безопасности жизнедеятельности“. Это начальная военная подготовка, где ребята будут более серьезно вовлечены как в историю военных действий, так и получать практические навыки», — рассказала Светлана Трусенева.

По её словам, модуль вводится для учеников с пятого по одиннадцатый класс. «Задача, чтобы у ребят появились те или иные практические навыки и было понимание всего происходящего, с чем они могут столкнуться. В этой связи у нас сейчас переоснащаются кабинеты ОБЖ, чтобы ребята имели возможность понимать, что такое оружие, пользоваться им, но, конечно, в примитивном первичном варианте», — сообщила глава образовательного ведомства.

Светлана Трусенева отметила, что под оружием понимаются тренажеры, симуляторы и электронные тиры. «То есть всё то, что абсолютно безопасно и никаким образом не может ни на что повлиять, но тем не менее дает понимание цели, понимание оружия. Такие первичные, скажем так, навыки человека», — пояснила чиновница.

Также школьников планируется обучать оказанию первой помощи и управлению беспилотниками. «Сейчас разрабатывается новый федеральный проект, который будет касаться беспилотников. Он затронет и школьников, и учащихся среднего и высшего профессионального образования, — рассказала Светлана Трусенева. — В настоящий момент мы имеем такой опыт уже в субъекте, когда школьники у нас проходят обучение, начиная с шестого класса, по управлению беспилотными летательными аппаратами. Как правило, это школы, на базе которых созданы точки роста. Они имеют соответствующее оборудование, и педагоги прошли соответствующее обучение, но задачи сегодняшнего периода — не только научить управлять, а в первую очередь программировать. Второе — это расширить сервисную подготовку ребят, которые могут обслуживать [беспилотники] технически. Быстро собирать эти дроны для того, чтобы они могли использоваться как в военных, так и, конечно, в гражданских целях».

В конце августа «Коммерсант» сообщил, что учеников 10-11 классов российских школ намерены обучать противодействию беспилотным летательным аппаратам противников. Из рабочей программы курса начальной военной подготовки следует, что на уроках планируют рассказать об особенностях применения дронов на поле боя, дать представление о ведении разведки местности с помощью беспилотников и научить ими управлять. Этому посвящён «Модуль №3 „Основы технической подготовки и связи“» курса начальной военной подготовки.