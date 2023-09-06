Минпросвещения: преподавать в школах «Основы безопасности и защиты Родины» будут ветераны СВО

В российских школах преподавать «Основы безопасности и защиты Родины» будут ветераны СВО, а также участники боевых действий, прошедшие курсы переподготовки. Об этом заявил в ходе пленарного заседания в рамках Всероссийского педагогического форума «Память священна» министр просвещения Сергей Кравцов, пишет ТАСС.

«На базе Государственного университета просвещения в этом году создан центр, скажу об этом впервые, переподготовки педагогов-ветеранов специальной военной операции, участников боевых действий для реализации новой предметной области с приоритетом практической подготовки для нового предмета ’’Основы безопасности и защиты Родины’’», — сказал он.

Кравцов уточнил, что в предмете будет усилен модуль начальной военной подготовки, который реализовывается сейчас в рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». Апробация нового предмета начнется уже в этом году, а в школах его начнут преподавать со следующего учебного года.

Напомним, ранее в среду министр образование региона Светлана Трусенева заявила, что школьников Калининградской области планируют обучать обращению с оружием и управлению беспилотниками. «[Нововведение этого года] — появление нового модуля в таком предмете, как „Основы безопасности жизнедеятельности“. Это начальная военная подготовка, где ребята будут более серьезно вовлечены как в историю военных действий, так и получать практические навыки», — рассказала она.