Проспект Победы от Вагоностроительной до Радищева решили сделать двусторонним

Проспект Победы в Калининграде планируют сделать двусторонним от ул. Вагоностроительной до ул. Радищева. Это следует из документации к аукциону по выбору подрядчика для разработки проекта реконструкции. Работы собираются провести на участке проспекта от ул. Кутузова до ул. Радищева.



От проектировщика требуется предусмотреть по возможности четыре полосы движения. Из брусчатки будет выполнено разделительное замощение. Трамвайные пути, включая кольцо, планируется демонтировать. Расчетная скорость движения по проезжей части — 60 км/ч.

По обеим сторонам улицы необходимо запроектировать тротуар шириной три метра. Кроме того, требуется предусмотреть велодорожку. Проект должен быть разработан в 2023-2024 году. Ремонтные работы планируется провести в 2025-2026 годах.

На разработку проекта реконструкции проспекта Победы от ул. Кутузова до ул. Радищева выделяют 24,9 млн рублей. Длина участка, на котором запланированы работы, составляет 600 м. «Прежде всего это касается перекрестка проспекта Победы с улицей Кутузова, где многие годы стоят водоналивные блоки, где движение организовано по трамвайным путям», — поясняла глава городской администрации Елена Дятлова.

Автомобильная дорога между улицами Кутузова и Вагоностроительной вымощена брусчаткой. Кроме того, на протяжении всего участка расположены неэксплуатируемые трамвайные пути. Работы по реконструкции в конце 2022 года оценивали в 371 млн рублей.