Горвласти выделили 57 млн рублей на содержание мостов в Калининграде

Администрация Калининграда планирует потратить 57 млн рублей на обслуживание городских мостов и эстакад. Информация об этом размещена на сайте газеты «Гражданин».



Порядка 10 млн выделено на 2023 год, 47 млн — на 2024. Заказчик торгов — МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт». Подрядчика должны определить на аукционе в сентябре. Исполнителю работ предстоит следить за состоянием городских мостов, эстакад и других сооружений, а также проводить текущий ремонт.

Ранее горвласти выделили 256 и дополнительно 80 млн рублей на содержание дорог в 2023 году.