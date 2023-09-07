«На московском уровне»: облвласти заявили о серьёзном росте цен на дизтопливо

«На московском уровне»: облвласти заявили о серьёзном росте цен на дизтопливо
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В последний месяц в Калининградской области произошёл существенный рост цен на топливо. Об этом заявил вице-премьер регионального правительства Александр Рольбинов на заседании 7 сентября.

По мнению чиновника, рост цен связан с уменьшением на 50% демпферов для топливных компаний (в июле Госдума приняла закон о корректировке топливного демпфера, предполагающий срезание в два раза выплат нефтяным компаниям по топливному демпферу с сентября 2023 года до конца 2026 года).

«Компании начинают таким образом добирать свою недополученную прибыль, — пояснил Александр Рольбинов. — Если посмотреть на последнюю неделю и сегодняшний день, то у нас цена на дизтопливо на таких основных заправках, как „Балтнефть“ — 62,49 рубля, „Лукойл“ — 63,77, „Роснефть“ — 63,99 и „Сургут“ — 61,6». Буквально сегодня произошел всплеск на бирже. Цена на дизтопливо, как, собственно, на все виды топлива, побила рекорды«.

Губернатор Антон Алиханов призвал чиновников следить за ростом цен на топливо в регионе. «У нас изменение логистики никак не повлияло на цену [топлива]. То есть у нас достаточно диверсифицированный поток: что-то железной дорогой, что-то паромами, что-то танкерами возится — порядка 6-7%. Это хорошо», — отметил Антон Алиханов.

По его словам, в регионе нет дефицита топлива, «в отличие от многих других». «Вызвано это, в том числе, я так понимаю, временной приостановкой работы четырех НПЗ (нефтеперерабатывающих заводов — прим. „Нового Калининграда“) в Омске, Ярославле, двух в Татарстане. Ну и ситуация с демпфером понятна, закон соответствующий был принят, и ситуация поменялась, из-за этого происходит рост цены. Но важно помнить, что стоимость топлива — это базовая переменная в нашем экономическом уравнении. Понятно, что вы не можете влиять на работу НПЗ и на законодательство относительно демпфера, но что вы должны точно мониторить, так это разницу в цене», — обратился Антон Алиханов к заместителю председателя правительства Александру Рольбинову.

Сейчас Калининградская область, отметил губернатор, находится на «московском уровне» цен на дизельное топливо. «То есть он [уровень] ниже, чем Мурманск, Карелия, Архангельск, Коми, Вологда, но это в части дизеля. В части 95-го бензина мы чуть повыше. Надо тоже понять за счет чего. Мы, я так понимаю, традиционно были выше по 95-му всегда на полтора-два рубля. Важно, чтобы вот этот объем превышений не рос ни в коем случае. Чтобы не было такого, что почему-то он стал пять [рублей], потому что какие-нибудь оптовые торговцы у нас здесь, „перекупы“ или еще кто-то себе закладывают какие-нибудь риски или еще чего-нибудь». — заявил Антон Алиханов.

Он призвал чиновников «провести соответствующую работу» с основными игроками рынка совместно с ФАС и прокуратурой. При выявлении злоупотреблений губернатор потребовал направлять обращения в адрес министра энергетики РФ Николая Шульгинова и заметителя председателя правительства РФ Александра Новака. «Но насколько я понимаю, у нас достаточно структурированный рынок, и большие игроки есть, поэтому они навряд ли будут во что-то играть только у нас в регионе», — считает губернатор.

В конце августа жители Калининградской области пожаловались губернатору Антону Алиханову на существенный рост стоимости дизтоплива на автозаправочных станциях в последние недели. В комментариях на странице главы региона в соцсети «ВКонтакте» жители региона сообщили, что цена за литр на отдельных АЗС достигла 63 рублей. В ответ губернатор заявил, что не может повлиять на ситуацию. «Никак не могу повлиять на цену, к сожалению. Цена растет в целом по стране. У нас она всегда на 1-1,5 рубля дороже за счет логистики», — написал Алиханов.


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