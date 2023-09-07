Первую службу в кирхе Святого Адальберта могут провести в ноябре этого года (фото)

Первую службу в кирхе Святого Адальберта могут провести в ноябре этого года (фото)
Фото: Иван Марков / Новый Калининград
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Первую службу в кирхе Святого Адальберта могут провести в ноябре этого года. Об этом «Новому Калининграду сообщил директор компании «Мироздание» Михаил Тимошенко, являющийся подрядчиком на этом объекте.

«Мы там полностью все проектировали и в два этапа делали: сначала шпиль, а потом выходили на те работы, которые презентовали в последний раз, — напомнил Тимошенко. — Сейчас мы доделали проекты благоустройства и внутренней отделки, с ними вышли на экспертизу. Если с экспертизой сметы будет все хорошо, то 21 ноября, в день Архангела Михаила, мы бы хотели, чтобы там уже прошла первая служба. Но я не знаю, успеем или нет — очень затянулись проектирование и экспертиза».

Напомним, что основные работы по сохранению кирхи Святого Адальберта, расположенной на проспекте Победы, 41, завершились еще в феврале этого года. Однако затянулись и те работы — их должны были доделать на два месяца раньше (начались в октябре прошлого года и должны были завершиться до 31 декабря 2022 года).

На сохранение кирхи власти региона выделили из резервного фонда области 12,4 млн рублей. Средства были направлены владельцу объекта — Калининградской епархии РПЦ.

Католическую капеллу Святого Адальберта в районе Кёнигсберга Амалиенау построили в начале ХХ века по проекту архитектора Фридриха Хайтманна. Во время Второй мировой войны кирха была повреждена, отмечается на сайте Prussia39. В послевоенные годы пристройку к ней разобрали на кирпич, основное помещение отдали под протезное предприятие.

С 1975 по 2019 год здание кирхи занимала магнитно-ионосферная обсерватория ИЗМИРАН, ныне — администрация Западного отделения исследовательского института земного магнетизма Академии наук Российской Федерации. Внутреннее помещение бывшей кирхи Святого Адальберта было перестроено и разделено на три этажа.

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