«У нас земли хватит»: в мэрии сообщили о готовности разместить в Калининграде 16 спортплощадок (фото)

«У нас земли хватит»: в мэрии сообщили о готовности разместить в Калининграде 16 спортплощадок (фото)
Фото: Иван Марков / Новый Калининград
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Мэрия Калининграда готова разместить на территории города 16 новых спортивных площадок. Такую цифру в четверг вечером озвучила глава администрации Калининграда Елена Дятлова во время открытия спортплощадки на улице Ремонтной. При этом глава сомневается, что все это количество удастся построить в 2024 году.

«Мы формируем сейчас бюджет на следующий год, — сообщила она. — Сначала определяемся с суммой, а далее пойдет распределение, какие конкретно площадки будут строиться в следующем году. Мои коллеги из комитета социальной политики уже предоставили 16 спортивных площадок с разработанной проектно-сметной документацией. Остается вопрос балансировки бюджета».

Елена Дятлова также выразила надежду, что в финансировании строительства городу поможет региональный бюджет, и добавила, что главным условием для появления спортивной площадки должна быть территория, свободная от прав третьих лиц.

«Точно не нужно, чтобы кто-то из жителей обнес забором свой земельный участок и не пускал детей. У нас земли хватит в Калининграде, где мы сможем расположить спортивные площадки», — пояснила она.

Напомним, что только строительство площадки на улице Ремонтной обошлось городскому бюджету в 22 393 126 рублей.

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