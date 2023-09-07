«У нас земли хватит»: в мэрии сообщили о готовности разместить в Калининграде 16 спортплощадок (фото)

Мэрия Калининграда готова разместить на территории города 16 новых спортивных площадок. Такую цифру в четверг вечером озвучила глава администрации Калининграда Елена Дятлова во время открытия спортплощадки на улице Ремонтной. При этом глава сомневается, что все это количество удастся построить в 2024 году.



«Мы формируем сейчас бюджет на следующий год, — сообщила она. — Сначала определяемся с суммой, а далее пойдет распределение, какие конкретно площадки будут строиться в следующем году. Мои коллеги из комитета социальной политики уже предоставили 16 спортивных площадок с разработанной проектно-сметной документацией. Остается вопрос балансировки бюджета».

Елена Дятлова также выразила надежду, что в финансировании строительства городу поможет региональный бюджет, и добавила, что главным условием для появления спортивной площадки должна быть территория, свободная от прав третьих лиц.

«Точно не нужно, чтобы кто-то из жителей обнес забором свой земельный участок и не пускал детей. У нас земли хватит в Калининграде, где мы сможем расположить спортивные площадки», — пояснила она.