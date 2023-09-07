В Калининградскую область направлены новые паромы класса Rо-Rо из КНР

Антон Алиханов сообщил о направлении в Калининградскую область новых паромов класса Rо-Rо из портов КНР. Такое заявление глава региона сделал в четверг, 7 сентября, отвечая на вопрос журналиста «Нового Калининграда».



«У нас есть некоторые компании, которые купили в Китае суда, это Rо-Rо-паромы с возможностью брать пассажиров на борт», — сообщил он.

Региональные власти рассчитывают, что эти суда дойдут до региона в течение 40–45 дней, после чего начнется процесс их регистрации.

Также Алиханов упомянул суда, которые покупает компания «Совфрахт» (один из действующих операторов, осуществляющих перевозки по калининградскому направлению).

«Это железнодорожный паром дополнительный, он позволителен нам с точки зрения мощностей Балтийска. Уверен, что он будет востребован», — добавил он.

Адиханов добавил, что в регионе появляются и другие перевозчики. «Это две компании, которые приобрели суда благодаря нашим льготным кредитам, — пояснил он. — Собственно, судно, которое переименовали в „Зеленоградск“, выходит скоро на линию и еще одно судно будет на линии. Эти два судна (оба они являются универсальными сухогрузами — прим. „Нового Калининграда“) по факту уже в регионе. Мы просто ждем окончательного оформления документов и выхода на линию. Они тоже хотели бы получать субсидию»

Алиханов добавил, что два упомянутых судна уже ищут себе грузы. Говоря о перевозчиках, губернатор отметил, что власти довольны тем, «что у нас существенно упростилась процедура получения субсидии на перевозку»

«Евгения Алексеевна (Кукушкина, министр развития инфраструктуры Калининградской области — прим. „Нового Калининграда“) называла цифры: больше пятисот миллионов уже выбрано из тех средств, которые предусмотрены федеральным бюджетом. Еще практически на миллиард предъявлены документы на компенсации нашими перевозчиками. Можно сказать, что на полтора миллиарда мы уже точно субсидий этих получили и уже учли это в ценах на перевозку», — пояснил глава региона.

Отметим, в четверг стало известно о сокращении Росморречфлотом на 2 млрд рублей субсидий для морских перевозок на калининградском направлении.

Также ранее представители компании «Оборонлогистика» сообщали о снижении грузооборота в августе по сравнению с предыдущим месяцем.