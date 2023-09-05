В августе снизился объем грузов, перевезенных четырьмя паромами на калининградской линии

В августе объем грузов, которые перевезли на калининградской линии четырьмя паромами, снизился по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные оператором — компанией «Оборонлогистика».



По ее данным, в августе паромы «Амбал», «Балтийск», «Маршал Рокоссовский» и «Генерал Черняховский» перевезли туда и обратно в общей сложности «более 100 000 т грузов». В июле этими судами было перевезено 122 900 т грузов. При этом паром «Балтийск» вышел на линию после длительного перерыва только 17 июля. Сообщалось также, что судно «Генерал Черняховский» сделало в июле на один кругорейс больше, чем в предыдущем месяце.

Основную номенклатуру грузов, которые перевозят паромами, составляют горюче-смазочные, строительные материалы, удобрения и продукты питания. На контейнерной линии «Санкт-Петербург — Калининград» «Оборонлогистика» фиксирует в августе «стабильный рост». По данным компании, сухогрузы «Спарта» и «Спарта II» перевезли 26 000 т грузов. Это на 2 670 т больше, чем в июле (23 308 т грузов).