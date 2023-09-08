200 метров дети скачут на одной ноге: Алиханов о проблеме парковки у Детской областной больницы

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Ближайшая парковка для посетителей Детской областной больницы по улице Дмитрия Донского находится на расстоянии около 200 метров от учреждения, что создаёт неудобства для детей, которым сложно передвигаться. Проблему обозначил на заседании правительства губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

«Оттуда, казалось бы, 150-200 метров пройти, но тем не менее. Я просто вечерами всё это наблюдаю, когда там дети скачут на одной ноге, их несут на руках, — отметил глава региона, — Нам нужно сделать нормальную парковку. Там есть несколько вариантов».

Алиханов добавил, что вблизи больницы есть закрытый воротами участок, который никем не используется. На его месте могла бы разместиться парковка на несколько десятков машин.

«Давайте выйдите, ногами пройдите, посмотрите, что можно сделать», — обратился губернатор к главе администрации города Елене Дятловой.

Сити-менеджер ответила, что обустройство парковки на Донского, как и на Расковой, запланировано на следующий год.

«Мы в этом году уже заканчиваем парковки на улице Согласия для будущего центра, обустройство парковок детской поликлиники на улице Горького. Там уже работают подрядчики, закончим в этом году», — отметила Дятлова.

На разворотную площадку для автобусов и парковку у ДС «Янтарный» по улице Согласия горвласти выделили 47 млн рублей.

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