Стадион «Калининград» ищет подрядчика для переоборудования помещений в гостиничные номера

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Стадион «Калининград» («Ростех Арена») ищет подрядчика для переоборудования помещений в гостиничные номера. Начальная (максимальная) цена договора около — 19,5 млн руб. Соответствующий аукцион появился на сайте Госзакупок.

От подрядчика требуется переоборудовать скайбоксы (просторные комфортабельные помещение с панорамным видом на поле стадиона), расположенные на третьем этаже сектора «В» «Ростех Арены», под гостиничные номера. В перечень работ входит очистка стен от краски, их выравнивание и отделка. Также подрядчик должен сделать новые полы, потолки, установить двери, возвести перегородки. В обязанности входит и установка комплектов для ванной комнаты, состоящих из ванны с тропическим душем и ручной лейкой, установка тумб с раковинами и монтаж унитазов. Подрядчику нужно будет провести работы с электрикой, отоплением и водоснабжением.

Заявки на участие в аукционе принимаются в электронной форме до 15 сентября.

О переоборудовании «лож гостеприимства» в гостиницу ранее сообщил директор арены Владимир Савин. «Это очень красивый проект: каждая из 15 лож, если у нас будет финансирование, будет отражать какое-то уникальное место Калининградской области. Можно будет пожить, например, в номере „Остров Канта“, „Марципан“ или „Музей Мирового океана“. То есть во время футбольных матчей это будут ложи повышенной комфортности, а вне футбола — гостиница», — рассказывал он.

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