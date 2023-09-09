Власти заявили, что строительство новой поликлиники в Светлом планируется «после 2026 года»

К строительству новой поликлиники в Светлом планируют приступить «после 2026 года». Об этом говорится в комментарии областного минздрава на странице губернатора Антона Алиханова в соцсети «ВКонтакте».



Ранее сообщалось, что старое здание поликлиники признано непригодным для дальнейшей эксплуатации. Новый объект обещали построить «после 2025-2026 годов». В качестве временной меры поликлинику планируют разместить на первом этаже стационара.

«Сейчас проходит госэкспертизу проект капитального ремонта четвертого этажа здания стационара, чтобы туда временно перевести структуры с первого этажа, а на их месте разместить всю амбулаторную службу», — говорится в комментарии минздрава.



На четвертом этаже здания планируют разместить стационарное терапевтическое отделение, которое сейчас находится на втором этаже. На его место собираются перенести хирургическое и детское отделения, а также часть отделения функциональной диагностики.