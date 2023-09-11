ФАС намерена проверить возможность манипуляции в мелкооптовой торговле топливом

Федеральная антимонопольная служба собирается проверить возможность манипуляции в мелкооптовой реализации бензина и дизтоплива. Соответствующее поручение было направлено по итогам заседания штаба ФАС по мониторингу ситуации на рынке нефтепродуктов, пишет «Интерфакс» в понедельник, 11 сентября, со ссылкой на пресс-службу ФАС.



«Территориальные органы проверят экономическую обоснованность стоимости мелкооптовой реализации топлива с нефтебаз, а также другие составляющие, которые включаются в конечные цены для потребителей, в том числе аграриев. Будет проанализирована цепочка формирования ценообразования от закупки на нефтеперерабатывающем заводе до реализации потребителю. В случае выявления нарушений будут приняты меры антимонопольного реагирования», говорится в сообщении.

Биржевые цены на бензин и дизтопливо длительное время находятся на высоких уровнях, хотя в России производятся достаточные объемы бензина, а дизеля — кратно больше потребления. Рост цен на нефтепродукты наблюдается и в рознице, стоимость топлива на АЗС страны в последнее время превышает инфляцию.

Депутаты фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким внесли в Госдуму законопроект о введении предельных розничных цен на бензин и дизельное топливо в России.

Губернатор Антон Алиханов призвал чиновников следить за ростом цен на топливо в регионе.