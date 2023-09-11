Подрядчик сэкономил 680 тысяч бюджетных рублей на установке двух городских туалетов

Подрядчик сэкономил 680 тысяч бюджетных рублей на установке двух городских туалетов
Фото предоставлено пресс-службой администрации Калининграда
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В Калининграде подвели итоги аукциона на установку двух городских туалетов. Модульные санузлы должны появиться в сквере на ул. Краснооктябрьской и в сквере 70-летия Калининградской области (у Музея изобразительных искусств). Согласно результатам определения поставщика, опубликованным на портале Госзакупок, каждый туалет обойдется городской казне в 4 320 000 рублей.

Стоит отметить, что ранее изготовление и установку одного санузла Калининградская служба заказчика оценила в 5 млн рублей, а другого (точно такого же) — в 4,325 млн. В первом случае предприниматель Романюк М. Е., ставший победителем на обоих торгах, снизил цену на 675 тысяч рублей, а во втором — всего на 5 тысяч.

Напомним, что ранее на подготовку площадок для установки туалетов и на обеспечение возможности быстрого подключения санузлов к инженерным коммуникациям было выделено чуть более трех миллионов рублей.

Дизайн туалетов, как ранее уточнялось, будет точно таким же, как и у установленных на улице Рокоссовского и набережной Трибуца. Эти модули подключены к инженерным коммуникациям, оборудованы обогревателями, сантехникой, в них созданы условия для маломобильных граждан. Стоимость посещения уборной оценили в 30 рублей.

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