Подрядчик сэкономил 680 тысяч бюджетных рублей на установке двух городских туалетов

В Калининграде подвели итоги аукциона на установку двух городских туалетов. Модульные санузлы должны появиться в сквере на ул. Краснооктябрьской и в сквере 70-летия Калининградской области (у Музея изобразительных искусств). Согласно результатам определения поставщика, опубликованным на портале Госзакупок, каждый туалет обойдется городской казне в 4 320 000 рублей.



Стоит отметить, что ранее изготовление и установку одного санузла Калининградская служба заказчика оценила в 5 млн рублей, а другого (точно такого же) — в 4,325 млн. В первом случае предприниматель Романюк М. Е., ставший победителем на обоих торгах, снизил цену на 675 тысяч рублей, а во втором — всего на 5 тысяч.

Напомним, что ранее на подготовку площадок для установки туалетов и на обеспечение возможности быстрого подключения санузлов к инженерным коммуникациям было выделено чуть более трех миллионов рублей.