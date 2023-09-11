Главу фермерского хозяйства обвиняют в нарушении ветправил, повлекшем вспышку АЧС

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Прокурор Нестеровского района утвердил обвинительное заключение в отношении 46-летнего главы фермерского хозяйства. Он обвиняется по ч. 1 ст. 249 УК РФ (нарушение ветеринарных правил, повлекшее по неосторожности распространение эпизоотий и иные тяжкие последствия). Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, в июне 2022 года в КФХ в п. Дмитриевка Нестеровского района произошел падеж животных. Глава КФХ скрыл данный факт от уполномоченных органов, не исключил въезд и вход на территорию хозяйства и распорядился закопать умерших животных. В результате на территории КФХ произошла вспышка заболевания африканской чумы свиней и ее распространение на территории всего района, что повлекло падеж и изъятие животных в личных подсобных хозяйствах, а также гибель диких животных.

Действия обвиняемого повлекли причинение физическим лицам и государству ущерб на общую сумму свыше 2,5 млн рублей. Уголовное дело направлено в Нестеровский районный суд для рассмотрения по сществу.

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