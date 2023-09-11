Власти Правдинска не смогли найти подрядчика для ремонта дороги до «Ушкуя»

Власти Правдинска не смогли найти подрядчика для создания туристической инфраструктуры для историко-культурного парка «Ушкуй». Информация об этом была размещена на сайте госзакупок.



Власти выделяли почти восемь миллионов рублей. Предполагалось, что подрядчик приведет в порядок грунтовое дорожное полотно, заменит трубопереезд и обновит парковку.

Историко-культурный парк «Средневековое городище Ушкуй» — это реконструкция укрепленного поселения периода XII-XIV веков. Он находится в четырёх километрах от Правдинска на берегу реки Лавы.