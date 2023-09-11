Горвласти не нашли подрядчика на установку светящихся скамеек и лайтбоксов в Калининграде

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На торги по установке на нескольких улицах Калининграда светящихся скамеек с подогревом и информационных лайтбоксов не было подано ни одной заявки. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Работы были запланированы в рамках проекта по реализации туристического кода центра города. Монтаж конструкций подрядчик должен был завершить до конца года.

Всего власти разместили информацию о 4 закупках: на благоустройство Ленинского проспекта, ул. Краснооктябрьской и Октябрьской выделено почти 6 млн рублей, на ул. Эпроновскую — 3,4 млн, на набережные Ветеранов и Старопрегольскую — 6,3 млн, на ул. Багратиона — 6,6 млн.

Всего на закупку и установку оборудования было выделено 22,3 млн рублей.

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