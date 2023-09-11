Здание «Кройц-аптеки» решили обнести забором

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Здание «Кройц-аптеки», объявленное объектом культурного наследия, решено обнести забором. Проект благоустройства прошел историко-культурную экспертизу.

Эксперты пришли к выводу, что возведение забора с глубиной залегания сваи в 0,9 метра, не окажет воздействия на сохранность памятника. Размещение некапитальных объектов строительства близ здания тоже, по их мнению, не несет негативных эстетических последствий.

Историческое здание начала прошлого века, расположенное по адресу ул. Фрунзе, 51, является одним из наиболее проблемных примеров сохранения объектов культурного наследия в регионе. Во время противоаварийных работ в 2018 году обвалилась часть оригинального фасада здания. В результате реставрации получилось сохранить лишь 15-20 % процентов оригинальной постройки, внешний вид памятника оказался существенно переосмыслен.

Здание «Кройц-аптеки» было построено в 1900-1905 годах в стиле арт-нуво. В советский период истории использовалось для жилья, однако позже оказалось брошено и стало постепенно разрушаться. Сейчас в сильно перестроенном здании располагается административно-торговый центр.



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