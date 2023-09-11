На пробный маршрут в Зеленоградске планируют выпустить электробусы бренда Next electro

На пробный маршрут в Зеленоградске планируют выпустить электробусы бренда Next electro
Иллюстрация со страницы Зеленоградского муниципального округа в соцсети "ВКонтакте"
Все новости по теме: Транспортные проблемы

Власти Зеленоградска подтвердили планы запустить пробный автобусный маршрут, обслуживать который будут электробусы. Информация об этом размещена на официальной странице муниципального округа в соцсети «ВКонтакте».

«Перевозить пассажиров станут электробусами Next electro российского производства. В каждом из них предусмотрено 15 сидячих мест, кондиционер и автоматическая выдвижная нижняя ступень, что облегчает посадку детей и пассажиров преклонного возраста», говорится в сообщении.

Общее время зарядки электромобиля составляет 2 часа. Подзарядка в течение рабочего дня не требуется. Запас хода электроавтобуса составляет до 200 километров при протяженности маршрута 5 километров. Данный вид транспорта не вредит экологии, не выбрасывает в атмосферу вредные выхлопы, а также не издает шума.

Запустить маршрут администрация Зеленоградского муниципального округа планирует совместно с обособленным подразделением Росатом — АО «АтомЭнергоСбыт».

Ранее сообщалось, что для электробусов собираются построить зарядную станцию на улице Железнодорожной.

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