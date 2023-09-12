«Практически все задержанные рейсы вылетели»: в «Храброво» улучшились погодные условия

«Практически все задержанные рейсы вылетели»: в «Храброво» улучшились погодные условия
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В аэропорту «Храброво» улучшились погодные условия и почти все задержанные рейсы выехали. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

«Погодные условия в аэропорту „Храброво“ улучшились после 08:00. На данное время тумана нет, погода ясная. Практически все задержанные рейсы вылетели в Калининград. Ожидается прибытие после 09:00. Идет регистрация на задержанные утренние рейсы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на онлайн табло на сайте аэропорта указывается актуальное время вылета и прилета рейсов. «Все пассажиры задержанных рейсов обслуживаются в соответствии с Федеральными авиационными правилами (ФАП82)», — добавили в «Храброво».

Во вторник, 12 сентября, из-за утреннего тумана были внесены изменения в расписании калининградского аэропорта «Храброво».

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