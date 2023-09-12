Алиханов: тариф на капремонт в регионе низкий, его поднимут «в какой-то обозримой перспективе»

В 2024 году в областном центре капитальный ремонт домов намечен на ул. Фрунзе, Литовском валу, Московском проспекте. Масштабы работ связаны с размером взносов, которые платят жители. Об этом заявил во вторник, 12 сентября, во время прямого эфира губернатор Антон Алиханов.



«В следующем году мы продолжим ремонт многоэтажек в Калининграде. Большой 6-подъездный дом на Московском проспекте, на Фрунзе литовский проект — старые такие большие дома, на Литовском валу такой же литовский проект», — сообщил он.

«Продолжаем ремонт в центре, будем продолжать и дальше. Но тоже просим нас понять, мы не хотим резко поднимать тариф на капитальный ремонт, хотя, наверное, в какой-то обозримой перспективе это произойдет, потому что у нас объективно низкий очень взнос по капремонту, и мы сейчас добиваем потребности в капитальном ремонте за счет регионального бюджета. Так будет и дальше, мы в любом случае вне зависимости от тарифа будем продолжать выделять средства на капитальный ремонт из регионального бюджета, потому что у нас очень много старого фонда, который требует ну такого спасения — в Советске, в Черняховске, вот я в Гусеве недавно был», — сказал Антон Алиханов.

Тариф на капремонт составляет в регионе 6,9 рубля за кв. метр, он действует с 2020 года.