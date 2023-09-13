Антон Алиханов признал, что электронная очередь в пункте пропуска «Чернышевское» не работает

Антон Алиханов признал, что электронная очередь в пункте пропуска «Чернышевское» не работает
Фото: Виталий Невар, архив Нового Калининграда
Все новости по теме: Граница

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что электронная очередь в пункте пропуска «Чернышевское» практически не работает, из-за чего на границе с Литовской Республикой время от времени происходит коллапс. Об этом он рассказал в прямом эфире «Центра управления регионом» во вторник, 12 сентября, отвечая на вопрос жительницы, предложившей создать горячую линию по бронированию электронной очереди. Алиханов пояснил, что приезжал на место и лично столкнулся с проблемами водителей. После визита и выслушивания «экспрессивных, но справедливых» замечаний водителей глава региона дал поручение Нестеровской администрации оперативно развернуть биотуалеты и мусорные баки в случае, если очередь снова будет накапливаться,

«Плюс в этом году мы выделили средства на старый накопитель, и работы в течение трех-четырех недель должны быть реализованы, — добавил он. — Что касается работы электронной очереди, то, к сожалению, напрямую регион ей не управляет, но мои коллеги получили соответствующие указания. Мы будем работать вместе с минтрансом, чтобы эта работа была практической, а не так, что приезжаешь и упираешься в очередь».

Алиханов напомнил, что в течение нескольких дней на границе были сложности, так как Литва «существенно снизила количество машин, которые они пропускают в час».

«Было девять машин, потом три, — сообщил он. — Сейчас они, вроде, возвращают стабильность работы этого пункта пропуска. У них там ремонт на одной из полос. Надеюсь, что ситуация улучшится».

Глава региона заметил, что электронную очередь необходимо донастраивать, чтобы она «работала как в МФЦ», чтобы водитель получал сообщение в тот момент, когда появляется возможность проехать.

Напомним, что в последний раз об образовании очереди в Чернышевском Калининградская областная таможня сообщала 11 сентября. Тогда выезда в Литву ожидали 40 грузовиков, а на нейтральной полосе находились 25 грузовиков, уже оформленных российской стороной. В июле этого года очереди на выезд из региона в Литву ожидали 260 грузовиков.

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