На улице Радищева снимут брусчатку

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На улице Радищева снимут брусчатку, это решение было озвучено во время прямой трансляции Центра развития «ГорПросвет» «Вконтакте».

Отвечая на вопрос зрителя, заместитель председателя комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Антон Романов сказал: «На данный момент принято решение. К несчастью, брусчатка (на ул. Радищева — прим. „Новый Калининград“) по ряду характеристик не сохранится».

«На периферии, на тех улицах, которые пересекают Радищева» — уточнил он — «На улице Станочной, на переулках, там сохранится тот тип покрытия, который на настоящий момент существует».

Ранее власти делали заявления, что планируют постепенно избавляться от брусчатки во всем городе.



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