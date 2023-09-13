В Калининграде открывают новую ярмарку у Южного рынка

В Калининграде на ул. Интернациональной, 30 планируют запустить новую ярмарку. Она начнёт работу с 16 сентября, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«По выходным дням с 9 до 15 часов здесь можно будет купить напрямую от калининградских фермеров и садоводов сезонные овощи, мясную, молочную и рыбную продукцию, мёд, саженцы декоративных растений. Стоимость одного торгового места в день на этой ярмарке составляет 200 рублей без подключения к электроэнергии и 300 рублей — с подключением», — говорится в публикации.

Рядом с новой площадкой у Южного рынка обещают организовать бесплатные парковочные места.

В этом году власти Калининграда решили отказаться от проведения сельскохозяйственной ярмарки на площади Победы. Руководитель Центра компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров региона Сергей Бабасюк заявил, что причиной стало отсутствие спроса у областных фермеров. «В позапрошлом году ярмарка у нас удачно проходила, с августа по декабрь. А в прошлом году мы ее так же начали, но она просуществовала месяца полтора. И вот почему. Эта площадка частная, и собственник выставил фермерам требования: сколько платить за аренду места, за вывоз мусора, за свет, и выставил условие, что должно быть не менее определенного количества участников и занятых машиномест, иначе он будет терпеть убытки. В итоге у нас в начале ярмарки, в первый год, было 40-50 фермеров, а в конце, в прошлом году, стало 15-18. Естественно, владелец площадки сказал, что для него это убытки, которые он не готов терпеть», — рассказал Бабасюк.

Ещё одну ярмарку в этом году решили запустить у ТЦ «Акорус» в Гурьевском районе (посёлок Кутузово). Она начала работу 9 сентября.