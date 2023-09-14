Торги по организации дорожного движения на 150 улицах Калининграда приостановили по жалобе

Аукцион по пересмотру организации дорожного движения на 150 улицах Калининграда приостановили по жалобе одного из участников торгов. По мнению заявителя Тожибаева Захиджона Пазилжоновича (текст жалобы опубликован на портале Госзакупок), заказчиком нарушены требования Закона о контрактной системе «ввиду не установления дополнительных требований к участникам закупки, предусмотренных частью 2 статьи 31». В решении ФАС сообщается, что представитель заказчика на заседании Комиссии с доводами заявителя согласился.



Напомним, что заказчиком выступает учреждение «Городское дорожное строительство и ремонт», определившее начальную стоимость проектирования в 10 408 500 рублей.