Торги по организации дорожного движения на 150 улицах Калининграда приостановили по жалобе

Торги по организации дорожного движения на 150 улицах Калининграда приостановили по жалобе
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Транспортные проблемы

Аукцион по пересмотру организации дорожного движения на 150 улицах Калининграда приостановили по жалобе одного из участников торгов. По мнению заявителя Тожибаева Захиджона Пазилжоновича (текст жалобы опубликован на портале Госзакупок), заказчиком нарушены требования Закона о контрактной системе «ввиду не установления дополнительных требований к участникам закупки, предусмотренных частью 2 статьи 31». В решении ФАС сообщается, что представитель заказчика на заседании Комиссии с доводами заявителя согласился.

Напомним, что заказчиком выступает учреждение «Городское дорожное строительство и ремонт», определившее начальную стоимость проектирования в 10 408 500 рублей.

О желании изменить движение общественного транспорта в городе известно еще с апреля. Ранее городские власти уже информировали, что изменится сетка движения транспорта по Советскому проспекту.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter