Областная таможня: очередь на выезд в Литву увеличилась до 45 грузовиков

По состоянию на утро пятницы, 15 сентября, в очереди на выезд в Литву находится 45 грузовиков. Об этом сообщает пресс-служба областной таможни.



«Сейчас выезда в Литву ожидает 45 грузовиков, еще 25 уже оформлены калининградскими таможенниками и находятся на нейтральной полосе. В направлении въезда в Калининградскую область стоит пять грузовых транспортных средств, нейтральная полоса свободна», — проинформировали в ведомстве.

За сутки через пункт пропуска «Чернышевское» в сторону Литвы проследовал 131 большегруз. В Калининградскую область прибыли 153 машины.

Днем ранее очередь на выезд из Литвы в Калининградскую область, по данным таможни, составляла 30 грузовиков. Еще 25 машин находились на нейтральной полосе.